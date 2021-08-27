Şanlıurfa'da ilahiyatçılardan “aşı olun” çağrısı

Yayınladıkları videolarla aşı olmanın toplumsal ve dini bir sorumluluk olduğunu açıklayan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Gökçe, salgın hastalıklara karşı tedbir almanın ve tedavi olmanın hem insani hem de dini bir sorumluluk olduğunu ifade etti. İlahiyatçılar, tüm Şanlıurfalıları bir an önce aşılarını yapmaya davet etti. Aşı sorumluluğunun manevi boyutu da olduğuna değinen ilahiyatçılar, bilim adamlarının uyarılarına kulak verilmesini, aşı olmayanların bu salgının yayılmasına neden olarak birinin ölümüne sebep olmasının çok ağır bir vebal olduğunu aktardı.