Şanlıurfa'da ilginç kaza

Şanlıurfa'da dikkatsizlik sonucu meydana gelen birbirinden ilginç kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı. Kazalardan birinde yan yana ilerleyen motosikletlerin birbirine temas etmeden aynı anda devrilmesi merak oluşturdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, mayıs ayı içerisinde Şanlıurfa'da yaşanan bazı kazaların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini yayımladı. Görüntülerde kazalara dikkatsizliğin yol açtığı gözlendi. İlk kazada makas atmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, köprülü kavşak duvarına çarptı. Bir diğer kazada ise hızını kesmeyen otomobil, kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarptı.

Kaza görüntüsü tartışmaya neden oldu

Son kazada ise yan yana ilerleyen iki motosiklet kavşaktan geçtikten sonra aynı anda devrildi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, birbirlerine temas etmeyen motosikletlerin nasıl aynı anda devrildiğine anlam veremedi.