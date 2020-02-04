Şanlıurfa'da ilk kez yapılan iki farklı tedaviyle iki hasta sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbinde doğuştan iki delik olduğunu öğrenen 53 yaşındaki hasta, kentte ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuşurken, kalp kasları kalın olan 67 yaşındaki hasta ise ilaçla tedavi edildi.

Şanlıurfa'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 53 yaşındaki Sinan Demir, kalbinde iki delik olduğunu öğrendi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında görev yapan Dr. Feyzullah Beşli tarafından ameliyata alınan hastanın kalbindeki büyük delikten girilerek küçük delik şemsiye yöntemi ile kapatıldı.

Hastanın kalbindeki iki delik birleştirildi

Demir'in kalbinde doğuştan iki delik olduğunu dile getiren Dr. Feyzullah Beşli, “Hastamız kalbindeki deliğin farkında değilmiş. Hataya teşhis konuldu, kalp deliği olarak saptandı. Kalp delikleri doğuştan başlar, 10'lu yaşlarda tanı konulur. Hastamız 53 yaşına kadar kalbindeki delikle yaşamış. Hastamızda diğer hastalardan farklı olarak kalbinde bir delik değil, iki delik bulunuyordu. Normalde bu hastalarda tek seçenek olur, açık kalp ameliyatı. Hastamız daha önce geçirdiği bir hastalık nedeniyle ameliyat edilmek istemedi. Hastamızın kalp deliğini şemsiye denilen bir yöntemle kapattık. Büyük delikten girip, büyük olan deliğe balon yaparak, iki deliği birleştirip tek delik haline getirdik” şeklinde konuştu.

Ağır işlerde çalıştığı halde kalbinde delik olduğunu fark edemediğini söyleyen Sinan Demir ise "53 yaşındayım. Kalbimde delik olduğunu fark edemedim, hastaneye de gelmedim. Çok ağır işlerde de çalıştım ama farkına varamadım. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kalp kaslarının kalın olduğu öğrenildi

Kalbinde sıkışma şikayetiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana bilim Dalına başvuran 67 yaşındaki Hanife Aktay da Dr. Feyzullah Beşli tarafından muayene edildi. Kalbindeki kasların geniş olduğu belirlenen hasta, ilaçla tedavi edildi.

Bu tür hastalarda kalp krizi ve ani ölümlerin de yaşanabildiğini söyleyen Dr. Feyzullah Beşli, "Hastamızın esas problemi kalbindeki iki ayrı bölmenin doğuştan kalın olmasıdır. Bu bölme çok geniş olduğu için kalp bu bölmeden beslemede yetersiz kalır. Bu tür hastalarda göğüs ağrıları meydana gelir. Bu hastalarda tanı genellikle çok geç yapılıyor. Bu hastanın tedavisinde iki yöntem var. İlki fazla kas hareketinin açık ameliyatla çıkartılması veya orayı besleyen küçük kalp damarlarını değişik maddelerle enjekte edilerek bu bölmenin yapılmasıdır. Hastamızda bu iki boşluğu besleyen damarı saklayarak, özel ilaçla damarı yakmış olduk. Bu tedavi Şanlıurfa'da ilk kez uygulanmaktadır. Bu hastalara zamanında tanı konulamasa göğüs ağrılarına neden oluyor. Hastalarda kalp ritmi farklı attığı için ani ölümlere de neden olabilir” dedi.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek, gerçekleştirilen başarılı operasyon için kardiyoloji ekibine teşekkür etti.