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Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı

Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinde bir inşaat çöktü.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir inşaat çöktü. Molozların altında kalan 3 işçi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir binanın birinci katında çökme meydana geldi. Molozların altında kalarak yaralanan 3 işçi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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