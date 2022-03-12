İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da iş sağlığı eğitimi

Haliliye Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personel eğitimlerini program dahilinde devam ettiriyor. Çalışma alanlarına ilişkin yürütülen hizmet içi eğitimleri kapsamında büro ve saha çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi konferans salonunda, alanında uzman eğitmenler tarafından yapılan eğitm 2 gün sürdü. Personeller merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, iş kazalarının önüne geçmek aracıyla uzmanlar bilgiler aktardı.


Hizmet içi eğitimler, İnsan Kaynakları ve Eğitm Müdürlüğünün planlamaları dahilinde devam edecek.

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