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Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazasında işçi servis midibüsü devrildi.

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında işçi servis midibüsü devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda Organize Sanayi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 LF 747 plakalı minibüs yan yola girmeye çalıştığı sırada bu araca, 63 S 0042 plakalı işçi servisi midibüsü, 63 S 0158 plakalı minibüs ve 63 KC 440 plakalı tır çarptı. Kazanın etkisiyle işçilerin bulunduğu midibüs devrilirken, 63 LF 747 plakalı minibüs ise yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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