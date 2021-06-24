Şanlıurfa'da isteyen herkes anında aşı olabiliyor

Randevusuz aşı olma imkanının olduğu Şanlıurfa'da, aşı olma hakkı tanınan 25 yaş üstü tüm vatandaşlar ile SGK'ya tabi tüm çalışanların aşılanması hedefleniyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla seferber olan sağlık ordusunca, il merkezi ve ilçelerdeki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerine ilaveten, halkın yoğun halde bulunduğu alışveriş merkezleri, Organize Sanayi Bölgesi, Evren Sanayi Sitesi, Balıklıgöl, Haşimiye Meydanı, Eyyüp Peygamber Makamı, Valilik binası, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki pazar yerlerinde mobil aşılama üniteleri oluşturuldu.

Şanlıurfa'da aşı olma hakkı tanınan 25 yaş üstü herkesin pandemi ile mücadeleye aşı olarak ve tedbirlere uyarak destek vermesini isteyen Vali Abdullah Erin, başta kamu çalışanları olmak üzere esnaf odaları, meslek kuruluşları ve tüm sivil toplum kuruluşlarını aşılama çalışmalarına destek olmaya çağırdı. Şanlıurfa'da aşı olma hakkı tanınan 30 yaş üzerindeki 902 bin 355 kişiden yüzde 23,16'sının aşı olduğu bilgisini veren Vali Erin, aşılanmada yaş sınırının 25'e çekildiğini ve randevu şartının olmadığını hatırlatarak, “Tüm dünyayı, ülkemizi ve şehrimizi her anlamda derinden etkileyen korona virüs salgınına karşı devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş ve aşı tedarikinde dünyanın sayılı devletleri arasında yerini almıştır. Devletimizin sağladığı bu imkanı biz de sağlık çalışanlarımızın fedakarlığıyla birleştirerek, il merkezimiz ve tüm ilçelerde aşıda randevu zorunluluğunu kaldırmış bulunuyoruz. Şehrin hemen her noktasında oluşturulan sabit ve mobil aşı ünitelerine başvuran vatandaşlarımız, anında aşılarını olarak salgın tehlikesinin bir an önce ortadan kalkmasına destek vermelidir. Aşı konusunda kesinlikle şüpheye ve tereddüde yer verilmemelidir” diye konuştu.