Şanlıurfa'da istihdam kurulu toplantı

Şanlıurfa'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 1. toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, 2019 ve öncesinde başlayan istihdam teşvikleri nedeniyle yakalanan ivmenin, tüm dünyada olduğu gibi korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa'da da olumsuz etkilendiğini belirterek, buna rağmen devlet desteğiyle yeni kurulan emek yoğun sektörlerin yatırıma devam ettiğini söyledi. 2020 yılında istihdamın korunması ve artırılması için İŞKUR'un büyük çaba harcadığına dikkat çeken Vali Erin, yeni yılda istihdama yönelik daha fazla çalışma olacağını temenni ettiğini belirtti. İlin istihdam ve mesleki eğitim politikaları üzerinde durulduğu toplantıda, Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) hazırlamış olduğu 2020 yılı çalışmaları faaliyet raporu halinde kurula sunuldu. İstihdam politikası kapsamında 2021 yılında açılması düşünülen yıllık işgücü mesleki eğitim planı üzerinde istişareler edilerek, belli bir plan oluşturuldu. Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma projelerinin görüşülerek uygulanması yönünde kararların alındığı toplantı, mesleki eğitim politikası kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifleri değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Lezgin Özmen, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ile kurul üyeleri katıldı.