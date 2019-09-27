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Şanlıurfa'da İtfaiyecilik Haftası kutlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiyecilik Haftası nedeniyle itfaiye araçları şehir turu yaptı.


Her yıl 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası, Şanlıurfa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, itfaiye duasına katılıp, kutsal bir görev üstlenen tüm personele teşekkür etti.


İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayan Beyazgül, “İtfaiye haftası nedeniyle İtfaiye Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. İtfaiye erlerimizle sohbet ederek istişarede bulunduk. Elbette bizim birimlerimiz içerisinde en fedakârca çalışan birimimiz itfaiyedir. Elbette ki Şanlıurfa'daki itfaiyemizi daha da güçlendirmek ve ileri noktalara götürme hedefimiz var, bugün İtfaiyemize Valimizin direktifleri doğrultusundan göç idaresinden katılan 50 personelimizin tayini yapılarak Şanlıurfa itfaiyemizde bir güçlenme oldu. Buradan Sayın Valimize teşekkür ediyoruz, inşallah bizim bütün birimlerimizde olduğu gibi bu birimimizde de daha ileri ve çağdaş duruma getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum” diye konuştu.

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