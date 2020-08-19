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Şanlıurfa'da izolasyon denetim ekipleri göreve başladı

Şanlıurfa Haliliye Kaymakamlığı bünyesinde muhtarlar, cami imamları ve öğretmenlerden oluşturulan “İzolasyon denetim ekipleri”, mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarına başladı.


Korona virüs salgınını önlemeye yönelik, İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla tüm ilçelerde oluşturulan İzolasyon Denetim Ekipleri, izolasyonuna karar verilen vatandaşların takibini yapmak ve durumları hakkında raporlar tanzim etmek amacıyla saha çalışmaları başlattı. Haliliye İlçesinde yaşayan ve tedavilerine evde devam edilmesi kararı verilen vatandaşların takibi amacıyla oluşturulan izolasyon denetim ekipleri, ilçede yaşayan tüm vatandaşları düzenli olarak kontrol edip, ikametgahlarında bulunup bulunmadıklarını, evlerine yabancıların girip çıkmadığını denetlemeye başladı.


Evde izolasyona tabi olan vatandaşları kontrol ederken, izolasyon kararına uyup uymadıklarının kontrol edilmesinin yanında talep ve ihtiyaçlarının da tespit edildiğini ve yerine getirildiğini ifade eden Haliliye Kaymakamı Metin Esen, “Valimiz Abdullah Erin'in talimatlarıyla oluşturulan ekiplerimiz bugün sahada görevlerini ifa etmektedirler. Sahadan ilk aldığımız bilgiler, tüm vatandaşlarımızın bu karara uydukları ve evlerinde dinlendikleri yönündedir. Vatandaşlarımızın bu süreçte halkın arasına karışmamaları gerekmektedir. Diğer vatandaşlarımızdan ricamız, taziye ziyaretleri ve düğünler başta olmak üzere sosyal hareketliliğin yoğun olduğu ortamlardan uzak durmalarıdır” ifadelerini kullandı.

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