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Şanlıurfa'da jandarmadan ceza yerine şeker

Şanlıurfa’da 9 günlük bayram tatilinde güvenlik önlemleri ve kontrollerini yapan jandarma bu kez ceza yerine şeker verdi.

Şanlıurfa'da 9 günlük bayram tatilinde güvenlik önlemleri ve kontrollerini yapan jandarma bu kez ceza yerine şeker verdi.


Haliliye İlçe jandarma trafik timi, Kısas Mahallesinde yol uygulaması yaptı. Ekipler İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesinin devamı olan 'Dikkat sizden notlar bizden' projesi kapsamında sürücülere uyarılar yapıtı ve broşürler dağıttı. Jandarma ekipleri, birer trafik karnesi verdikleri sürücülere, bayram şekeri ve gül ikram etti. Sürücüleri bayram tatili süresince dikkatli olmaları konusunda da uyaran jandarma trafik ekipleri, bayram tatili boyunca kontroller ve uyarıların devam edeceğini belirtti.

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