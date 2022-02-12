Şanlıurfa'da kablo hırsızlarına yönelik operasyon

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Suç Araştırma Timinin tarafından çeşitli hırsızlık suçlarından tutuklanan daha sonradan cezaevinden tahliye olan hırsızları takip etmeye takibe alarak operasyon düzenledi.

Hilvan Karaköprü Cezaevinden tahliye olan A.K. isimli şahsı takibe alan Jandarma Dedektifleri 11.Ocak. 20222 tarihinde Şanlıurfa Gaziantep otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesislerinden piyasa değeri 60 bin TL olan 400 metre bakır kablo ve dalgıç pompasını çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Hırsızlar güvenlik personellerini far kedince olay yerinden boş araziye doğru kaçmaya çalıştı. Ancak daha önceden araziye sızma yapan komando Suç Araştırma Timi tarafından şahıslar kaçamadan yakalandı.

İddiaya göre, Cezaevinden tahliye olan A.K.'nin yanında çaldığı malları taşımak amacıyla getirdiği M.Ç. isimli şahısta olayda yakalandı. Yakalanan M.Ç. ve A.K. isimli şahısların birçok hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi. Şahıslar tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.