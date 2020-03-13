İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kaçak avcılara suçüstü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeti ilçesinde yol kontrolü yaptıkları sırada bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirdi.


Kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken keklikleri avladığı belirlenen şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.