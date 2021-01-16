İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanırken yakalanan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanırken yakalanan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre,Doğa Koruma ve Milli Parklarekiplerinin güvenlik güçleriyleTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide gerçekleştirdiği kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi. Ekiplerce bir ruhsatsız av tüfeği ile kaçak avlanan 29 kuş ele geçirildi.


Kaçak avlananlar hakkında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.