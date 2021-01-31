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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ve Halfeti ilçelerinde kaçak avlanan 7 kişi yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Halfeti ilçelerinde kaçak avlanan 7 kişi yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ve Halfeti kırsalında kaçak avlanıldığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye giden ekipler, 7 kişiyi yakaladı. Jandarma karakoluna götürülen şahıslar hakkında idari işlem yapıldı. Şahısların kafeste tuttukları keklikler ile tüfeklerine ise el konuldu.

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