Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişiye işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişiye, doğa koruma ekiplerince yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarda 1 haftada gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı. 10 kınalı keklik, 5 kum kekliği ve av tüfeğiyle yakalanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.