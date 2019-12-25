İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Şanlıurfa'da polis, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Osmanbey Kampüsü bağlantı noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, 40 adet kaçak cep telefonu ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.