Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonunda gerginlik

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine düzenlenen baskında gerginlik yaşandı. Duruma tepki gösteren pasaj esnafı, iş yerlerinin kepenklerini kapatarak eylem yaptı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının kent merkezindeki Kapaklı Pasajı'nda toptan ve perakende satıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, kaçak telefon satışı yaptığı belirlenen iş yerlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Baskında iş yerlerinin tezgahlarında ve gizli bölümlerinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Polisin telefonlara el koymasına öfkelenen iş yeri sahipleri ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbede sonrasında 3 kişi gözaltına alınırken, diğer cep telefonu satıcıları iş yerlerinin kepenklerini kapatarak pasaj önünde toplandı. Operasyona tepki gösteren esnafın eylemi üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Pasaj önündeki gerginlik, polisin uyarı anonslarıyla son buldu.