İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kaçak elektrik arbedesi: 1 asker yaralandı

Şanlıurfa’da, kaçak elektrik denetiminde çıkan arbede sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla 1 asker hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da, kaçak elektrik denetiminde çıkan arbede sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla 1 asker hafif yaralandı.


Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtış A.Ş. ekipleri, iddiaya göre, kırsal bir mahallede abonesiz trafo kurulduğunu belirledi. Jandarma ekipleri ile bölgeye giderek enerjiyi kesmek isteyen görevliler ile trafoyu kuran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında jandarma ekipleri havaya uyarı ateşi açarken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir askere isabet etti. Hafif yaralanan asker, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Arbedenin ardından ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.