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Şanlıurfa'da kaçak imalathaneye baskın

Şanlıurfa’da kaçak bir imalathanede sağlıksız ortamda üretilmiş 100 kova yoğurt ile yaklaşık 200 kilogram peynir zabıta ekiplerince ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçak bir imalathanede sağlıksız ortamda üretilmiş 100 kova yoğurt ile yaklaşık 200 kilogram peynir zabıta ekiplerince ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye Belediyesi zabıta ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Eyyübiye Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda sağlıksız koşullarda üretilmiş ve satışa hazır 100 kova yoğurt ve 200 kilogram peynir ele geçirildi.


Depodaki peynir, yoğurt, kazan ve makinelere el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı.

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