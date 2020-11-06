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Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda 1 gözaltı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışması sonucunda, ilçede av malzemeleri satışı yapan iş yeri olan H.K.'nin kaçak silah ve mermi sattığı tespit edildi. Şüpheliye ait depoda yapılan aramada, 38 av tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, 11 kurusıkı tabanca, farklı çaplarda 52 av tüfeği namlusu, 72 şarjör borusu, 27 tüfek dipçiği, 32 bin 750 av tüfeği fişeği, ile tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği fişekleri ele geçirildi. Olaya ilişkin H.K. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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