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Şanlıurfa'da kaçakçılığa geçit yok

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir aracın yakıt deposunda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir aracın yakıt deposunda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan araçta risk kriterlerince yapılan kontrollerde, yakıt deposunda zulalanmış vaziyette 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Söz konusu kaçak sigaralara el koyan ekipler, şüpheli şahıs hakkında da 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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