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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri düzenlediği operasyonunda, 540 içki şişesi ele geçirildi.

Operasyonda bir şahısta tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte içki depolandığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 540 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahısta gözaltına alındı. Şahıs daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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