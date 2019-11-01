Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ve Birecik ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda iki farklı adreslere yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslere yapılan operasyonda, 3 AK47 Marka Kaleşnikof, piyade tüfeğine ait 6 adet şarjör, 2 tabanca ve 4 şarjör, 3 av tüfeği ve silahlara ait bin 300 mühimmat, 1 kesici alet ele geçirildi.
Zanlılar, Adli kontrol işlemleri sonrasında tutuklanarak ceza evine götürüldü.