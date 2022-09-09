İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 50 mermi, 300 gram esrar, 688 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 kilogram çay ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.