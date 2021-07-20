İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da kaçan kurbanlık büyükbaş hayvanlar sahiplerine zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık büyükbaş hayvanlar sahiplerine zor anlar yaşattı. Peşlerinden koşulan kurbanlıklar, belediye ekiplerinin yardımlarıyla yakalandı.


Kentin bazı noktalarında kesilmek istenen kurbanlıklar yine sahiplerinin elinden kaçtı. Vatandaşlar kaçan büyükbaş hayvanları yakalamak için seferber oldu. Cadde ve sokaklarda ortalığı birbirine katan büyükbaşlar, yoğun uğraşlar sonucunda vatandaşların ve belediye ekiplerinin desteğiyle yakalandı.


Bu arada Evren Sanayi bölgesinde kaçan büyükbaş hayvanı kuyruğundan yakalamak isteyen bir kişinin yere kapaklandığı görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.