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Şanlıurfa'da kadın canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa’da üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kişi, polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kişi, polis tarafından yakalandı. Düzenek ise polis tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir kadın terörist yakalandı. Polis tarafından son anda yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatıldı. Polis ekipleri bölgeye giriş çıkışları kapattı.


Olay yerindeki inceleme devam ediyor.

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