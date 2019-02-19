Şanlıurfa'da Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi açıldı

Merkez, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 13 Kadın Destek Merkezi'nin benzer hizmetlerinin yanı sıra kadınlara hukuksal ve sosyal yaşama yönelik hizmetler de sunacak.

Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda eğitim alarak aile yapısının ileriye taşınması için 13 Kadın Kültür ve Destek Merkezini hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesinde yapımını tamamladığı Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Merkezin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, daire başkanları, müdürler, ve çok sayıda kadın katıldı.

"Kadını ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa için çalışıyoruz"

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, "Kadın dayanışma merkezimiz uzman sosyolog, psikolog, avukatı, doktoru ve diyetisyeni ile kadınlarımıza hizmet etmeyi amaçlayan bir merkezimizdir. Biz Şanlıurfa Büyükşehir Başkanlığı olarak kadınlarımıza çok kıymet vererek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kadın ne kadar sosyalleşir, huzurlu olursa aile saadeti ve sadakati açısından çok önemli mesafeler kat edeceğiz. Merkezimizde kadınların kişisel bakımları, hijyenik ve nezih bir ortamda hazırlanmış kuaför kursumuz, yöresel kıyafetlerin dikiminin yapılacağı giyim kursları, Halil İbrahim Sofrasından bize miras kalan yöresel kursların yapılacağı aşçılık kursları, kadınlarımızın eğitimlerinde kullanabileceğimiz kursiyerlerimizin çocuklarına yönelik kreşimiz, kursa gelen kadınların kurslarla ilgili bilgilendirme merkezleri bulunmaktadır. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kılıç'ın ardından kadınlara seslenen Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Özellikle kadınlarımıza çok önem veriyoruz. Onun için bir çok merkez açmaya gayret ettik. Açtığımız merkezlerden dolayı mutlu ve gururluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ise, "Büyükşehir Belediyemizin tüm mahallelerimizde Kadın Kültür ve Destek Merkezlerinden dolayı emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle toplumda var olabilmesi için yapılan çalışmalardan Urfalı kadınlarında artık sesi var. Karar mekanizmalarında ve sosyal ve siyasal alanlarda daha çok kadınlarla çalışıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan ise, "Kadın dayanışma merkezimiz resmi olarak 11 incisini açtığımızı merkezlerimizden birisi. Bünyesinde özellikle kadınların el ve ev becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, evlilik öncesi genç kızlarımızın evlerle ilgili hünerlerini geliştirmeyi amaçlayan bir merkezdir. Uzman psikolog, sosyolog, doktor, avukat ve diyetisyenimiz kanalıyla kadınlarımızın farklı branşlarda hizmet alacağı, danışacağı ve dayanışma sağlayacağı bir merkez olarak hizmet vermeyi planlamakta. Kadın kültür merkezlerimizin aile yaşantısındaki önemi her geçen gün kendini ispatlayarak güçlü adımlarla devam ediyor. Bu çalışmaya verdiği katkıdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi'ye ve tüm çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hizmete sunulan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinde giyim, kuaför, aşçılık gibi kursların yanı sıra uzman psikolog, sosyolog, doktor, diyetisyen ve avukatta bulunuyor.