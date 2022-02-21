Şanlıurfa'da kadınlar zamanını kurslarda geçiriyor

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kurslar kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Usta öğreticiler tarafından verilen; dikiş-nakış, kuaförlük, resim, giyim ve halı dokuma gibi kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, diğer yandan da ürettikleri ürünlerin satışıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin katkılarıyla açılan kurslarda kadınlar yeni sanatlar ve meslekler öğrenirken, boş zamanlarını kurslarda el becerisi ve mesleki eğitim alarak değerlendiriyorlar. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli özellikle ev hanımların sosyal hayata katılımı için bu kursları önemsediklerini ifade ederek, “Kadınlar her yaptıkları işi gerçekten en iyi şekilde öğrenmek ve layıkıyla yapmak için çalışıyor. Biz de bu kurslarda hanımların boş zamanını eğitimle değerlendirmesini, el sanatları ve meslek öğrenmesini sağlamayı hedefledik. Kurslarımıza ilgi gösteren ve zamanını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan hanımları tebrik ediyorum” dedi.

Kurslara gelen kadınlar da bu imkanları kendilerine sağlayan Baydilli'ye teşekkür ederken, kurslarda boş zamanlarını eğitimle değerlendirdiklerini ifade ettiler.