Şanlıurfa'da kadınlara özel bir kurs daha eklendi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde açılan Mobilya Boyama ve Hobi Kursunun tanıtımını yaparak, kadın personelleri ziyaret edip, karanfil taktim etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlar için bir kursu daha hizmete sundu. Eskiyen mobilyaları sanat eserine dönüştürülmesi amaçlanan Mobilya Boyama ve Hobi kursuna kayıtlar da başladı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde planlanan Mobilya Boyama ve Hobi kursu eğitmeni ile bir araya geldi. Eğitmen Fatma Çadırcı ile görüşen Fethiye Canpolat, kursun tüm kadınlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, daha sonra belediye bünyesinde görevli bayan personeller ile Haliliye Belediyesine bağlı kadın destek ve aile yaşam merkezlerinde eğitim alan kadınları ziyaret ederek, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı hem de karanfil taktim etti.