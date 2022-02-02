Şanlıurfa'da kadınlara yönelik sağlık semineri verildi

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri'nde kadınlara yönelik seminerler verilmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri'nde kadınların meslek öğrenimini sağlamaya yönelik yürütülen kurs faaliyetlerinin yanı sıra kadınlara birçok alanda eğitimler veriliyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda hayatın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklar tanıyan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kapsamda Süleymaniye Millet Evindeki kurslara katılan kadınlara sağlık, aile ve çocuk gelişimi konularında seminerler veriyor. Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzman eğitmenler tarafından verilen seminerler ile kadınların bilinçlenmeleri hedefleniyor.

Periyodik aralıklarla düzenlenen seminerin son konusu sağlık olurken, kursiyer kadınlara bel fıtığı rahatsızlığı ve kanser teşhisinde neler yapılması gerektiği aktarıldı. Erken teşhisin hayat kurtardığını ifade eden uzmanlar, “Kanserde erken teşhis, erken tanı çok önemli. Mümkün olduğu kadar kendimiz nasıl yememize, içmemize dikkat ediyorsak, sağlık kontrollerimizi de düzenli olarak yaptırmak zorundayız. Kanser vücuda yayıldıktan sonra dönüşü olmuyor. Bütün sağlık kuruluşlarında ücretsiz ve randevusuz bir şekilde kontroller yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağduyulu olması gerekiyor, mutlaka kontrollere bekliyoruz” dedi.

Bel fıtığının toplumun muzdarip olduğu başlıca konulardan olduğunu aktaran fizyoterapist ise, “Kadınlara bel ağrısıyla ilgili bilgi verdik. Toplumumuzun çok büyük bir kısmının muzdarip olduğu bir sorun. Bel ağrısıyla ilgili neler yapmamız gerektiğini ve bunu önleyici egzersizlerle ilgili bilgi verdik” diye konuştu.

Öte yandan, kadın kursiyerlere verilen eğitimlerin program dahilinde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.