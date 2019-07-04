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Şanlıurfa'da kafede çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa’da bir kafede elektrik kontağından çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'da bir kafede elektrik kontağından çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı yakınlarında bulunan 2 katlı bir kafede yaşandı. Dün gece 22.30 saatlerinde bir kafede elektrik kontağının temas etmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede kafe alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası kafe kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 50 bin TL'lik maddi zarar oluştu.



“Kafede çıkan yangında 50 bin TL maddi zarar oluştu”


Yangın sonrası büyük maddi hasar oluştuğunu belirten kafe sahibi Mehmet Göçer, “Kafede akşam saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kafede bulunan klima, televizyon, bilgisayar, ünite setleri, koltuklar, halılar ve diğer eşyalar hepsi yandı. Yangında 50 bin TL'lik zararımız var. Yetkililerden gerekli adımları ve yardımları bekliyoruz” diye konuştu.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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