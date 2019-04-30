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Şanlıurfa'da kahvehaneye "keklik" baskını

Şanlıurfa’da Av Kuruma ve kontrol ekipleri, bir kahvehaneye düzenledikleri baskında, kafesler içerisinde bulunan 16 adet kınalı keklik ele geçirdi.

Şanlıurfa'da Av Kuruma ve kontrol ekipleri, bir kahvehaneye düzenledikleri baskında, kafesler içerisinde bulunan 16 adet kınalı keklik ele geçirdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, keklik satışı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleriyle birlikte Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan kahveye baskın düzenledi. Baskında, bezlere sarılı kafeslerde satılmak istenen 16 kınalı keklik ele geçirildi. Keklikler, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.


Kafesler imha edilirken, keklikleri satmak istediği belirlenen kişiler hakkında işlem yapıldı.

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