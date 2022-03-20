Şanlıurfa'da kaldırım işgali denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayaların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmemesi için denetimlerini sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında denetimlerine devam eden ekipler, işyerleri tarafından yapılan işgalleri önlüyor. Ekipler, Bahçelievler bölgesinde esnaf tarafından işgal edilen kaldırımlar için denetimler yaparak, kurallara uymayan iş yerlerine uyarılarda bulunuyor.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise işgallerin ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi için denetimlerin devam edeceği belirtildi.