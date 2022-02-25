Şanlıurfa'da kaldırım işgaline karşı broşürlü uyarı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, yayaların kullanım alanı olan kaldırımların işgalinin önüne geçilmesi için esnafa ilgili kanun maddelerinin yer aldığı bilgilendirme broşürü dağıttı.

Haliliye Belediyesi ilçe genelinde vatandaşların huzuru için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. “Huzurun ve güvenliğin kalbi Haliliye” sloganı ile çalışmaları yürüten Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki kaldırım işgalinin önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmalar doğrultusunda esnafı bilgilendirmek ve işgale müsaade edilmeyeceğinin belirtilmesi adına broşür dağıttı. Ekipler tarafından işgal maddesinin yer aldığı 5 bin 326 sayılı kabahatler kanunu hakkında bilgi ve cezai işlem tutarının yer aldığı broşürler, ilçe genelinde esnafa dağıtıldı. Sözlü olarak da uyarılarını yineleyen ekipler, işgale rastlamaları durumunda cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise işgallerin önüne geçilmesi adına vatandaşların taleplerini Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine aktarabilecekleri kaydedildi.