İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kamuya işçi alımı için başvurular başladı

Şanlıurfa’da kamuda görev alacak 249 temizlik görevlisi, 18 klinik destekleme elemanı ile 78 güvenlik görevlisi için başvurular başladı.

Şanlıurfa'da kamuda görev alacak 249 temizlik görevlisi, 18 klinik destekleme elemanı ile 78 güvenlik görevlisi için başvurular başladı.


Şanlıurfa'da merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerindeki iş alımları için başvurular başladı. İlanı duyan vatandaşlar bilgi almak üzere Paşabağı Mahallesi'ndeki İŞKUR binasına geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında içeri alınmayan vatandaşlara başvuruların internet üzerinden yapılacağı bilgisi verildi. Bunun üzerine vatandaşlar evlerine döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.