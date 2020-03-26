Şanlıurfa'da kamuya işçi alımı için başvurular başladı

Şanlıurfa'da kamuda görev alacak 249 temizlik görevlisi, 18 klinik destekleme elemanı ile 78 güvenlik görevlisi için başvurular başladı.

Şanlıurfa'da merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerindeki iş alımları için başvurular başladı. İlanı duyan vatandaşlar bilgi almak üzere Paşabağı Mahallesi'ndeki İŞKUR binasına geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında içeri alınmayan vatandaşlara başvuruların internet üzerinden yapılacağı bilgisi verildi. Bunun üzerine vatandaşlar evlerine döndü.