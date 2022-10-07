Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Yılmaz Altındaş idaresindeki 63 AL 775 plakalı otomobil, A.E. yönetimindeki pamuk yüklü 63 AED 216 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Altındaş hayatını kaybederken, kamyon şoförü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.