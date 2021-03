Şanlıurfa'da kamyonet at arabasıyla çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile at arabasının çarpışması sonucu sürücü ile at yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 SY 0111 plakalı kamyonet ile at arabası çarpıştı. Kazada kamyonetin çarpmasıyla yere yığılan at ile sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı, at ise yol kenarına götürüldü. Kazada hem kamyonet hem de at arabasında maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası bir süre aksayan trafik, at arabasının yoldan çekilmesiyle normal seyrine döndürüldü.