İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Bahar Çelik'e, İ.Ç. idaresindeki 63 DR 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazanın ardından kamyon şoförü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.