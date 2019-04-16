Şanlıurfa'da kanala düşen at kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arıtma tesisine ait kanala düşen at, itfaiye ekiplerince kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçe kırsalında yaşandı. İlçenin arıtma tesisine ait kanala düşen atı fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile atı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, iş makinesi yardımıyla yaralı atı kanaldan çıkardı.

Kurtarılan at, sahibine teslim edildi.