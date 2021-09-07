Şanlıurfa'da kantin denetimi

“Önce Halk Sağlığı” diyerek, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel eğitim kurumlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Birimi tarafından denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını etkileyen tüm konularda incelemeler yapıldı. Kentte bulunan eğitim kurumlarına giderek kantinlerde denetim yapan ekipler, eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içeceklerin bulundurulmaması, her ürünün fiyat etiketinin olması gerektiğini belirterek, fahiş fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceklerini ve kurallara uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağını aktardı.

Kantin işletmelerine gerekli uyarıları yapan zabıta ekipleri, özel eğitim kurumlarında bulunan yemekhaneleri de denetleyerek temizliğe özen gösterilmesi hususunda uyarılarda bulundu.