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Şanlıurfa'da kar alarmı

Şanlıurfa’da akşam başlayan kar yağışının ardından alarma geçen 110 personel, 60 iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Şanlıurfa'da akşam başlayan kar yağışının ardından alarma geçen 110 personel, 60 iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.


Şanlıurfa'da 2020'nin ilk kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kent genelinde 60 iş makinesi ve 110 aktif personel ile tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütülüyor. Sabaha kadar çalışma yürüten ekipler, kar yağışının devam etmesi nedeniyle gündüz de çalışmalarını sürdürdü.


Kentte kar temizleme ve tuzlama çalışmaları, kepçe, kar küreme ve tuzlama aracı, greyder ve traktörlerden oluşan 60 araçla yürütülüyor.

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