Şanlıurfa'da kar bir başka güzel

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarih ve kültür şehri Şanlıurfa'da uzun yıllar sonra gelen yoğun kar yağışı ile birlikte Harran, Balıklıgöl, Göbeklitepe gibi tarihi ve turistik alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Medeniyetlere ev sahipliği yapan ve manevi, tarihi, kültürel alanları ile gözleri kamaştıran Şanlıurfa'nın manevi ve nostaljik havası, kar yağışı ile birlikte görsel şölene dönüştü. Dünyanın en büyük canlı akvaryumu olarak adlandırılan Balıklıgöl, 12 bin yıllık geçmişiyle Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle Harran ve Kızılkoyun nekropolünü beyaza büründü. Tarihi ve nostaljik yolculuğa çıkaran bu bölgeler, giyindikleri beyaz gelinle bir başka güzel manzaraya sahip oldu. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbebklitepe, Mısır Piramitleri ve İngiltere'deki Stonehenge'den yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olan 12 bin yıllık Göbeklitepe'deki T şeklindeki dikili taşlar ile Balıklıgöl'deki kale, tarihi yapılar ve göletler, Harran'daki konik kubbeli evler ve mistik yaşam alanı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Uzun yıllar sonra ilk kar

Şanlıurfalılar, uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar çok kar yağışı olurken, Harran ise uzun yıllar aradan sonra ilk kez karla buluştu. Uzun yıllar sonra karın tadını çıkaran Harranlılar, yaptıkları kardan adama yerel kıyafetler giydirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırılarak turizme kazandırılan ve içerisinde kaya mezarlarının da yer aldığı Kızılkoyun Nekropolü karla kaplandı. Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik alanları havadan görüntülendi.