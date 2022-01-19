Şanlıurfa'da kar kimine eğlence kimine çile oldu

Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da etkili kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı bazıları için eğlenceye dönüşürken bazıları için de çileye dönüştü.

Şanlıurfa'nın merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği kentte, sürücüler ilerlemekte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı altında çalışan bir kurye, kayganlaşan yolda kaza yaptı. Motosikletiyle devrilen kuryenin yardımına yine başka bir kurye arkadaşı yetişti. Motosikletlerini halat ile birbirine bağlayan kuryeler, kar yağışı altında trafikte zor anlar yaşadı.

Gece yarısı kar sevinci yaşayan Urfalılar, evlerinden fırlayarak, arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynadı. Kar etkisi sürüyor.