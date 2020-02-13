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Şanlıurfa'da kar küreme aracı devrildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kar küreme aracı devrildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar küreme aracı devrildi.


Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Şanlıurfa-Siverek karayolundaki karı temizlemeye çalışan kar küreme aracı devrildi.


Edinilen bilgilere göre, karayollarına ait kar küreme aracı, akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle karayolunda biriken karı temizlemeye çalışan kar küreme aracı karayolunun 15. Kilometresinde kayarak devrildi. Kazada ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.


Kar yağışı okulları tatil etti


Bu arada, ilçe merkezi ve kırsalda etkili olan kar yağışı nedeniyle, Şanlıurfa valiliği tarafından bir gün süreyle tatil edilen okullar, yağışın yoğun olması nedeniyle eğitime yarında ara verildi.

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