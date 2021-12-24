Şanlıurfa'da kar manzarası havadan görüntülendi

Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da dün gece başlayan kar yağışı sonrası oluşan manzara havadan görüntülendi. Şehir merkezine mevsimin ilk karının yağdığını gören öğrenciler okulu unutup kartopu oynadı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yerini güneşli havaya bıraktı. Kentteki kar manzarası ise havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının gündüz 6 derece ölçüldüğü kentte yerdeki karı gören öğrenciler, okulu unutup kartopu oynadı. Gönüllerince eğlenen öğrenciler, daha sonra okulun yolunu tuttu. Uzun zamandır kar yağmadığını ve çok mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, okulu unuttuklarını belirtti.