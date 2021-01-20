İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kar sevinci

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi için yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

İşçiler önce yollarda kar temizledi ardından da kartopu oynadı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi için yollarda çalışma başlattı. Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ile olası kazaların önüne geçildi. Karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından çocukların eğlencesine ortak oldu. Ekipler, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan işçiler, renkli görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.