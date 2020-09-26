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Şanlıurfa'da karakol önünde taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Şanlıurfa’da, trafik kazasına karışan sürücülerin yakınları arasında karakol önünde çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, trafik kazasına karışan sürücülerin yakınları arasında karakol önünde çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Açıksu Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar şikayetçi olmak üzere Şehitlik Polis Merkezi'ne gitti. Bu sırada merkez önünde toplanan sürücülerin yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada, yaralanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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