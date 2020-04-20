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Şanlıurfa'da karantina süresi biten 315 kişi memleketlerine gönderildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir’den tahliye edilen 94’ü asker toplam 315 kişi, Şanlıurfa’da yurtlardaki karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker toplam 315 kişi, Şanlıurfa'da yurtlardaki karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.


Dışişleri Bakanlığınca korona virüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker toplam 315 kişi, Şanlıurfa'ya getirilmişti. Harran Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurda yerleştirilenler, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. Yurttan ayrılanlar, sevinç içinde ailelerine kavuşmak istediklerini belirtti. Şanlıurfa Valiliği tarafından hazırlanan hediye paketlerinin takdiminin ardından vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.

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