Şanlıurfa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti, karısı ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa (69) ve Emine Vuran (63) çifti, gece sobayı yakıp uyudu. Sabah saatlerinde haber alamadıkları için Vuran çiftinin evine giden yakınları, karı kocayı baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Vuran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikeyi atlatan Emine Vuran'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.